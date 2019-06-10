شكرا لقرائتكم الترسانة تبدأ اختبارات الناشئين السبت المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ اختبارات كرة القدم بنادى الترسانة لموسم 2019 / 2020، من يوم السبت المقبل الموافق 15 يونيه الجارى فى تمام الساعة الثامنة صباحا طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة . Advertisements وستكون الاختبارات للناشئين مواليد 99 / 2000 / 2001 / 2003 / 2004 / 2005 من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية عشر، بينما تقام مواعيد البراعم مواليد 2006 و 2007 و 2008 2009 و 2010 من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة السادسة . وتكون قيمة الإستمارة 30 جنيها وتسحب من داخل مقر النادى بميت عقبة .

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