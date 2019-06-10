شكرا لقرائتكم حسام باولو يخرج من حسابات الزمالك بعد انتهاء الإعارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج حسام باولو مهاجم الزمالك المنتهى إعارته للداخلية، من حسابات العودة للفريق الأبيض فى الموسم الجديد، فى ظل استقرار مسئولى النادى الأبيض على إعادة مصطفى محمد المنتهى إعارته لطلائع الجيش فى هذا الخط نظرا لصغر سن الأخير وظهوره بمستوى متميز مع فريقه.

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وطالب مسئولو الزمالك من باولو، إحضار عرض رسمى من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وتلقى اللاعب أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يختار باولو أفضل العروض المقدمة إليه من أجل إتمام رحيله عن قلعة ميت عقبة خلال الصيف القادم وخوض تجربة جديدة مع أحد أندية الممتاز بعد هبوط الداخلية إلى دورى القسم الثانى، كان اللاعب قد تلقى عروض من طنطا وأسوان وإف سى مصر ولم يحسم موقفه حتى الآن.