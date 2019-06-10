شكرا لقرائتكم ارتياح داخل الزمالك بعد شفاء فرجانى ساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سادت حالة من الإرتياح داخل أروقة القلعة البيضاء بعد التأكد من شفاء نجم الفريق فرجانى ساسى، وأصبح جاهزًا للمشاركة مع منتخب تونس فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو المقبل.

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وكان مسئولو نادى الزمالك، تحركوا فى خطوات للإطمئنان على الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، حيث أكد اللاعب شفائه من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا بكسر في شظية القدم، خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربي بالكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلعب منتخب تونس خلال بطولة كأس أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو الجارى، ضمن المجموعة الخامسة التى تضم مالى وموريتانيا وأنجولا.