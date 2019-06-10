شكرا لقرائتكم كرم كردى يرد على الصور المسربة للمنتخب الأوليمبى فى أوزبكستان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس بعثة المنتخب الأوليمبى فى أوزبكستان أن الحفل الذى أثيرت حوله مزاعم البعض بشأن سهر اللاعبين.

وأكد كرم كردى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من أوزبكستان أن الحفل الذى حضرته البعثة المصرية والمنتخب جاء بدعوة من محافظ المدينة التى يعسكر فيها الفريق حاليا، وأنه شهد ترديد موسيقى عمرو دياب وسميرة سعيد للاحتفاء بالموسيقى العربية والأغانى التى تعبر عن الثقافة المصرية والعربية.

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تابع كرم كردى ان المنتخب يخوض تدريباته اليوم فى أوزبكستان استعدادا لتنفيذ أجندة المعسكر كما تم وضعها من قبل الجهاز الفنى، مشيرًا الى أن البعثة تلقت رسميًا دعوة من السفير المصرية بأوزبكستان على العشاء وأنه تمت الموافقة على الأمر.

ونفى كرم كردى أن يكون هناك خروج عن السياق العام سواء من جانب اللاعبين أو أفراد الجهاز الفنى للفريق خاصة وأنه حريص على نجاح الزيارة الحالية للفريق.