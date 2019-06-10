شكرا لقرائتكم مصطفى فتحي خارج مرحلة الاعداد للزمالك قبل الدوري.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض لن يتمكن من اللحاق بانطلاقة فترة إعداد الفريق لمباريات حسم بطولة الدورى الممتاز والتى ستبدأ يوم الأحد المقبل.

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كما أوضح نفس المصدر إن مصطفى فتحى تقرر استمراره فى التأهيل الذى يجريه حالياً لمدة تقارب من 3 أسابيع إلى شهر قبل العودة إلى تدريبات الفريق الأبيض حتى يكون جاهزا بأفضل صورة حتى لا تعاوده إصابة الركبة.

ومن المقرر أن يعود الزمالك لخوض تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادا لخوض الـ3 مباريات المتبقية له فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم بعد منافسات كأس الأمم الأفريقية.