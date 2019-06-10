شكرا لقرائتكم عادل الشوربجى يفجر مفاجأة بشأن شكوى الأهلى ضد اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فجر المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشف عن عدم تلقيه أية شكاوى من قبل النادي الأهلي خلال الأيام الماضية.
وأكد عادل الشوربجى عدم تلقى اللجنة حتى الآن الشكوى المقدمة إليه من جانب النادى الأهلى ضد اتحاد الكرة على خلفية أزمة موعد انتهاء بطولة الدورى الممتاز.
قال عادل الشوربجى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": : "اتحاد الكرة لم يخطرنى حتى الآن بوصول الشكوى، وبالتالى لم يتم تحديد موعد لنظرها".
وأوضح رئيس لجنة التظلمات أنه سيدعو لإجتماع عاجل بمقر اتحاد الكرة للبت فى الشكوى المقدمة من القلعة الحمراء حال وصولها اليه والاعلان عن نتيجتها بشكل عاجل.
وأرسل الأهلى شكوى للجنة التظلمات متمسكا بحقوقه فى مسابقة الدورى لاسيما وأنه يرفض استكمال الدورى بعد أمم افريقيا.
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