شكرا لقرائتكم السيسى يجتمع برئيس الوزراء لوضع رتوش الاستعداد لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية اجتماعا مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة خطة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيه الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

من جانبه، أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى وجه بضرورة توفير كافة الإمكانات اللازمة لنجاح كأس أمم أفريقيا وظهورها علي النحو الأمثل لكونها أضخم حدث رياضي على مستوى قارة أفريقيا وتحظى بمتابعة عالمية كبيرة، ولتكون بمثابة احتفالية رياضية متميزة بمشاركة الأشقاء الأفارقة على أرض مصر.