قيمته السوقية 1.7 مليون يورو.. كيف تخطط الحكومة لتطوير نادي غزل المحلة؟

تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام طرح نادي غزل المحلة، للشراكة مع مستثمر في صناعة الرياضة لتطويره.

وتخطط الوزارة لإنشاء شركة لإدارة نشاط كرة القدم في النادي بشكل مستقل عن الشركة المالكة له.

وتعود ملكية النادي، الذي يقع في مدينة المحلة الكبرى، لصالح شركة مصر للغزل والنسيج، المملوكة بالكامل لوزارة قطاع الأعمال العام.

ويعد النادي، واحدًا من أوائل أندية الشركات في مصر، حيث تأسس في عام 1936 أي بعد تأسيس الشركة بسنوات، وتقتصر عضويته على عمال الشركة حتى الآن.

"أحد أكبر أندية مدينة المحلة الكبرى جماهيرية ومساحة"، هكذا تعرف شركة مصر للغزل...