لماذا اختار «محمد صلاح» الجونة لقضاء عطلته

مصراوي

اختار محمد صلاح، نجم الكرة العالمي، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، منتجع الجونة لقضاء عطلته بعد أن قرر قضاء إجازة عيد الفطر بمسقط رأسه في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

ونشر "صلاح" صورًا له في الجونة، أثناء الاستمتاع بإجازته، كما التقط عماد متعب، لاعب الأهلي السابق، صورة مع نجم ليفربول على أحد الشواطئ.

ولعل الشواطئ المصرية المطلة على البحر الأحمر تتمتع برمال ناعمة وشمس ساطعة وشعاب مرجانية خلابة توفر متعة فريدة من نوعها، لكن لماذا اختار "صلاح" منتجع الجونة لقضاء عطلته الصيفية؟

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