شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سيلفي محمد صلاح فى رحلة بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، وليفربول الإنجليزي، صورة "سيلفي" عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، وذلك خلال رحلته البحرية في الجونة.

ويتواجد محمد صلاح في الجونة لقضاء فترة راحة عقب خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو أمام توتنهام وتوج ليفربول باللقب بالفوز 2/1 وأحرز صلاح هدفا من ضربة جزاء.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات كـأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يونيو المقبل، حيث يواجه الفراعنة منتخب زيمبابوي في المباراة