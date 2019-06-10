شكرا لقرائتكم خبر عن جولة حرة وحفل عشاء للاعبى المنتخب الليلة بعد إلغاء المران المسائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر خافير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، منح لاعبى الفراعنة جولة حرة فى محيط فندق الإقامة ببرج العرب، الليلة، بعد إلغاء المران المسائى.

وكان أجيرى ألغى المران المسائى للمنتخب اليوم خوفا على اللاعبين من الإجهاد والإرهاق، وتم الاتفاق على منح اللاعبين بعض الوقت للقيام بجولة حرة لكسر الملل.

كما سيتناول لاعبو المنتخب وجبة العشاء فى إحدى المطاعم الكبرى بمنطقة برج العرب، فى ختام الجولة قبل العودة لفندق الإقامة.