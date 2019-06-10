شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يستمر فى الابتعاد عن تدريبات الزمالك لنهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن أن مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض لن يتمكن من اللحاق بانطلاقة فترة إعداد الفريق لمباريات حسم بطولة الدورى الممتاز والتى ستبدأ يوم الأحد المقبل.

وأوضح نفس المصدر أن مصطفى فتحى تقرر استمراره فى التأهيل الذى يجريه حاليًا لمدة تقارب من 3 أسابيع إلى شهر قبل العودة إلى تدريبات الفريق الأبيض حتى يكون جاهزًا بأفضل صورة حتى لا تعاوده إصابة الركبة.

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ومن المقرر أن يعود الزمالك لخوض تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادًا لخوض الـ3 مباريات المتبقية له فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم بعد منافسات كأس الأمم الأفريقية.