شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الظهور فى أمم أفريقيا.. أهداف خرافية لمحمد صلاح مع ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الأهداف الخرافية نالت إعجاب جماهير العالم من عشاق الساحرة المستديرة، سجلها النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، على مدار موسمين، وحصد الريدز المركز الثانى بجدول الترتيب فى الموسم الحالي، خلف مانشستر سيتى الذى توج باللقب بفارق نقطة واحدة عن الريدز.

فى حين حصل محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبى التى تمنح لأفضل هداف فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، بجانب ساديو مانى وأوباميانج، بعدما تمكن من تسجيل 22 هدفًا.

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كما ساهم محمد صلاح فى حصول ليفربول على لقب دورى أبطال أوروبا فى المرة السادسة فى تاريخه، بعدما سجل هدفًا فى شباك توتنهام بالمباراة النهائية التى جمعت بين الفريقين مطلع يونيو الحالى بالعاصمة الأسبانية مدريد.

ويستعد محمد صلاح للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى، المقام حاليًا فى برج العرب، والذى ستتخلله مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو الحالى، استعدادًا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى، حتى 19 يوليو المقبل.

يذكر أن منتخب الفراعنة يقع فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكان الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة خافيير أجيرى قد اختار 25 لاعبا للمشاركة فى معسكر الإعداد الذى ستتخلله مباراتان وديتان أمام كل من تنزانيا وغينيا.