شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صورة تكشف أسباب خسارة المنتخب الأولمبى من أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر سوبر كورة، صورة خاصة خلال تواجد المنتخب الأولمبى فى معسكر أوزبكستان لخوض مباراتين وديتين ويؤكد البعض أن هذه الصورة هى السبب الرئيسى فى خسارة الفراعنة الصغار أولى وديات المعسكر أمام أوزبكستان بنتيجة 2/0 مساء أمس، الأحد. لمشاهدة الصورة اضغط هنا..

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