شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ينعى خميس بشير نجم الكرة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى خميس بشير نجم فريق الكرة السابق. ونشر النادي نعيًا جاء فيه: "مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام النادي والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن خميس بشير نجم الكرة السابق لزعيم الثغر والحاصل على كأس مصر عام 1963 والرئيس السابق لقطاع الناشئين لكرة القدم موسم 1993-1994 وقد رحل الفقيد إلى جوار ربه اليوم راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان .

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