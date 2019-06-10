سوبر كورة .. كيف فرقت أمم أفريقيا بين لاعبى الزمالك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت بطولة أمم أفريقيا فى التفريق بين بعض لاعبى نادي الزمالك، خلال مجريات البطولة المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالى وحتى 19 يوليو المقبل. لمعرفة كيف فرقت أمم أفريقيا بين لاعبى الزمالك؟ اضغط هنا

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