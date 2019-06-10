شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات تُعلق على شكوى الأهلى ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، على الشكوى المقدمة إليه من جانب النادى الأهلى ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب أزمة موعد انتهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم.
قال الشوربجى لـ"الخليج 365" إن اتحاد الكرة لم يخطره حتى الآن بوصول الشكوى، وبالتالى لم يتم تحديد موعد لنظر الشكوى المقدمة من النادى الأحمر.
وتابع أنه حال إخطاره من جانب مجلس الجبلاية بوصول الشكوى وتحويلها للجنة التظلمات، سيتم عقد اجتماع عاجل للجنة لنظر الشكوى والبت فيها.
يذكر أن الأهلى أرسل شكوى للجنة التظلمات متمسكًا بحقوقه فى مسابقة الدورى لاسيما وأنه يرفض استكمال الدورى بعد أمم أفريقيا.
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