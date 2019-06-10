اخبار الرياضه

لجنة التظلمات تُعلق على شكوى الأهلى ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة الدورى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات تُعلق على شكوى الأهلى ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، على الشكوى المقدمة إليه من جانب النادى الأهلى ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب أزمة موعد انتهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم.

قال الشوربجى لـ"الخليج 365" إن اتحاد الكرة لم يخطره حتى الآن بوصول الشكوى، وبالتالى لم يتم تحديد موعد لنظر الشكوى المقدمة من النادى الأحمر.

وتابع أنه حال إخطاره من جانب مجلس الجبلاية بوصول الشكوى وتحويلها للجنة التظلمات، سيتم عقد اجتماع عاجل للجنة لنظر الشكوى والبت فيها.

Advertisements

يذكر أن الأهلى أرسل شكوى للجنة التظلمات متمسكًا بحقوقه فى مسابقة الدورى لاسيما وأنه يرفض استكمال الدورى بعد أمم أفريقيا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التظلمات تُعلق على شكوى الأهلى ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا