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صور.. تدريب المنتخب فى برج العرب استعدادًا لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو المنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيرى التدريب الصباحى اليوم  فى الملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الجهاز الفنى قد ألغى المران المسائى للمنتخب اليوم خوفًا على اللاعبين من الإجهاد والإرهاق، وتم الاتفاق على منح اللاعبين بعض الوقت للقيام بجولة حرة لكسر الملل.

يلتقي منتخب مصر مع تنزانيا وغينيا وديًا يومي 13 و16 يونيو الجاري في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث وقع الفراعنة في مجموعة تضم زيمبابوي وأوغندا والكونغو

 

احمد ناجى و اجيرى
احمد ناجى و اجيرى

 

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التدريب الصباحى للمنتخب
التدريب الصباحى للمنتخب

 

جنش فى الترديبات
جنش فى التدvيبات

 

عبد الله السعيد و دونجا
عبد الله السعيد و دونجا

 

فتوح وجنش فى تدريب المنتخب
فتوح وجنش فى تدريب المنتخب

 

محمود علاء و أحمد على وجنش
محمود علاء و أحمد على وجنش

 

محمود علاء و طارق حامد
محمود علاء و طارق حامد

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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