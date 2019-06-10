شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدريب المنتخب فى برج العرب استعدادًا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو المنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيرى التدريب الصباحى اليوم فى الملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الجهاز الفنى قد ألغى المران المسائى للمنتخب اليوم خوفًا على اللاعبين من الإجهاد والإرهاق، وتم الاتفاق على منح اللاعبين بعض الوقت للقيام بجولة حرة لكسر الملل.

يلتقي منتخب مصر مع تنزانيا وغينيا وديًا يومي 13 و16 يونيو الجاري في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث وقع الفراعنة في مجموعة تضم زيمبابوي وأوغندا والكونغو



احمد ناجى و اجيرى

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التدريب الصباحى للمنتخب



جنش فى التدvيبات



عبد الله السعيد و دونجا



فتوح وجنش فى تدريب المنتخب



محمود علاء و أحمد على وجنش