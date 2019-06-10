شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف نادي شيكابالا الجديد بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، على وجهته المقبلة والنادي المنتظر انتقاله لصفوفه خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد صعوبة عودته للقلعة البيضاء مرة أخرى. ويكشف سوبر كورة عن اسم النادي الجديد لشيكابالا، لمعرفة النادي اضغط هنا..

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