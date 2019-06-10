شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على فرجانى ساسى بعد جاهزيته للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن مسئولو نادى الزمالك على الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق حيث أكد اللاعب شفاءه من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا بكسر في شظية القدم، خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربي بالكونفدرالية الأفريقية.

وسادت حالة من الارتياح داخل أروقة القلعة البيضاء بعد التأكد من شفاء نجم الفريق فرجانى ساسى، وأصبح جاهزًا للمشاركة مع منتخب تونس فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يلعب منتخب تونس خلال بطولة كأس أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو الجاري، ضمن المجموعة الخامسة التى تضم مالى وموريتانيا وأنجولا.