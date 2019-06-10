شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب غينيا يصل برج العرب 14 يونيو على طائرة خاصة لمواجهة الفراعنة وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة منتخب غينيا إلى القاهرة يوم 14 يونيو الجارى، لمواجهة منتخب مصر وديًا يوم 16 من نفس الشهر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتجه منتخب غينيا إلى برج العرب في الاسكندرية على متن طائرة خاصة، ويتواجد منتخب غينيا كوناكرى فى المجموعة الثانية مع بوروندى ومدغشقر ونيجيريا.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه تنزانيا وديًا يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب بحضور 30 ألف مشجع.