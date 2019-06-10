الامارات | اتحاد الكرة المصري يحسم مصير الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة المصري يحسم مصير الدوري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، أن استئناف مسابقة الدوري المحلي سيكون بعد خوض منتخب "الفراعنة" لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق في 21 يونيو الجاري، وتنتهي في 19 يوليو المقبل.
وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، ألغى اجتماعه التكميلي، الذي كان مقرراً لها اليوم الإثنين، من أجل حسم أزمة الدوري المصري.
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