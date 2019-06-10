شكرا لقرائتكم خبر عن «لو باريزيان»: مستقبل «جريزمان» في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية أن مستقبل نجم الديوك أنطوان جريزمان، الذي أعلن رحيله عن ناديه أتليتكو مدريد هذا الصيف، سيبقى في إسبانيا.

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وكانت تقارير قد ربطت اللاعب باحتمالية الانتقال إلى باريس سان جيرمان، إلا أن الصحيفة الفرنسية استبعدت حدوث هذا السيناريو موضحة أن اللاعب سيبقى في الدوري الإسباني.

وحددت «لو باريزيان» وجهة اللاعب مؤكدة انتقاله إلى برشلونة.

وكان «جريزمان» قد صرح بعلمه بالنادي الذي سيلعب له الموسم القادم، دون أن يفصح عن هويته، فيما أشار إلى أن تحقيق رغبته يتطلب تقديم تضحيات، حسب قوله.