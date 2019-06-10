شكرا لقرائتكم خبر عن «التسوية والتحكيم» تحدد موعد النظر في شكوى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية، يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري، موعدًا للنظر في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي بخصوص موقف اتحاد الكرة من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري، والتي لم يتحدد موعد إقامتها.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد اتخذ قراراً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأوليمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018/2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتي لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.