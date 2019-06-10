نوير يقود ألمانيا أمام إستونيا في تصفيات يورو 2020

قال ماركوس سورج، المدرب المساعد للمنتخب الألماني، إن مانويل نوير حارس بايرن ميونخ سيحرس عرين المنتخب في مباراته أمام منتخب إستونيا المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في تصفيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وبعدما حقق المنتخب الألماني انتصارين في اول مباراتين بالمجموعة الثالثة، كان بإمكان المنتخب الألماني أن يدرس الفرصة المتاحة لتدوير حراس المرمى في المباراة التي ستقام في ماينز، ولكن سورج أكد أن نوير سيقود الفريق في هذه المباراة.

وقال سورج إن نوير "عامل ثبات" في المنتخب.

ويتولى سورج تدريب المنتخب الالماني في الفترة الحالية بدلا من يواخيم لوف المدير الفني، الذي يحصل على راحة حاليا عقب تلقيه العلاج في المستشفى.

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وقال سورج إنه لن يكون هناك تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق التي فازت على المنتخب البيلاروسي 2 / صفر يوم السبت الماضي ولكن ربما يكون هناك "تبديل أو اثنين".

وربما يضطر تيمو فيرنير مهاجم لايبزج أن ينتظر الحصول على فرصته خاصة وانه لم يشارك في المباراة أمام المنتخب البيلاروسي ، حيث فضل سورج ولوف الدفع بالثلاثي ليروي ساني وسيرج نابري وماركو ريوس في الهجوم.

وقال سورج إن فيرنير "يظل جزء لا يتجزأ من الفريق وسيساعد على تشكيل تطوره".

وأضاف :" لدينا احتماليات كثيرة. يجب أن تجرب العديد من الأشياء. تيمو ظهر بشكل جيد معنا، لعب معنا بشكل رائع في كأس القارات وكأس العالم. الآن لا يلعب في هذه اللحظة".