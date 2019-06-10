الحضري يرفض الاعتزال.. ويتلقى عرضًا جديدًا

يتمسك عصام الحضري، حارس مرمى النجوم، بعدم الاعتزال عقب نهاية عقده مع ناديه، بنهاية الموسم الحالي.

وأن الحضري يبحث مع وكيل أعماله، عن تجربة جديدة في الدوري المصري، ويرفض نصائح بعض المقربين منه بالاعتزال، وتحديدا بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة.

وشهدت الساعات الماضية، تلقي الحارس لعرض من إف سي مصر، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، لكن الحضري طلب تأجيل حسم موقفه، على أمل وصول عرض أقوى.

ويتجه صاحب الـ46 عاما للموافقة على عرض إف سي مصر، في حال عدم وصول عروض أخرى.

يذكر أن الحضري انتقل في يناير/كانون ثان الماضي، من الإسماعيلي إلى صفوف النجوم، لكن تسببت الإصابات في ابتعاده عن المشاركة مع الفريق بشكل مستمر.