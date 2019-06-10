كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة أفضل هدف ببطولة دوري الأمم الأوروبية

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، على جائزة أفضل هدف ببطولة دوري الأمم الأوروبية عن هدفه في شباك منتخب سويسرا. وتوجت البرتغال بالنسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب المنتخب الهولندي بهدف نظيف. وكان رونالدو قاد البرتغال للوصول للمباراة النهائية بعد إحرازه لثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك منتخب سويسرا بنصف نهائي البطولة. Advertisements وتوج رونالدو بجائزة هدف البطولة، بفضل هدفه الثاني في شباك المنتخب السويسري. وجاء الهدف الثالث لرونالدو في سويسرا بالمركز الثاني، أما هدفه الأول في المنتخب السويسري جاء في المركز الثالث. وحصل هدف المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت في شباك المنتخب الإنجليزي على المركز الرابع.

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