جنابري: ألمانيا على الطريق الصحيح

قال سيرجي جنابري، جناح منتخب ألمانيا، اليوم الاثنين، إن جهود إعادة تشكيل الفريق، بعد الخروج المفاجئ من كأس العالم 2018، تمضي على الطريق الصحيح.

وأوضح جنابري (23 عاما) في مؤتمر صحفي "لدينا فريق شاب ونفهم بعضنا جيدا، لأننا عرفنا بعضنا منذ أن كنا نلعب في فئات الشباب والناشئين.. هذا التطور يحمل قدرا من المتعة".

وأردف "نشعر بالحيوية واللاعبون لديهم ثقة متبادلة في بعضهم، قدم المنتخب أداءً أفضل هذا العام.. حققنا الفوز مرتين (في التصفيات) ونأمل أن نحقق الانتصار مجددا غدا (أمام إستونيا في تصفيات يورو 2020)".

وتابع "التطور إيجابي جدا من اللاعبين، ويعرفون بعضهم جيدا، وهذا ما يجعل الأمور أسهل كثيرا.. الآن نريد الاستمرار في هذا الطريق معا".

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وأضاف "ألمانيا تملك فرصا أكبر للفوز على إستونيا، سنحاول بذل قصارى جهدنا لنفوز مجددا بالنقاط الثلاث.. كان لدينا العديد من الفرص لهز الشباك، وكان علينا تسجيل المزيد من الأهداف أمام روسيا البيضاء".

وتجرعت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، صدمة الخروج من الدور الأول للمونديال، قبل أن تهبط لدرجة أدنى في أول نسخة من دوري الأمم الأوروبية.

لكن النتائج الإيجابية الأخيرة التي حققها المنتخب، جذبت المشجعين تدريجيا إلى الملاعب، حيث يُتوقع أن يلعب المانشافت أمام ملعب ممتلئ بحوالي 26 ألف متفرج، غدًا في ماينز.

وعن ذلك، قال جنابري "كلما زاد عدد الجمهور في الملعب، زاد الحافز لدى الفريق.. حماس الجمهور يرتبط بالنتائج، ونحن نريد مواصلة هذه الأجواء الرائعة".