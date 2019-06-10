الأفضل في العالم.. صراع سداسي.. إنجازات "بيرناردو" تتصدر.. وفرصة أخيرة

توج المنتخب البرتغالي بدوري أمم أوروبا في نسختها الأول بعد الفوز على حساب هولندا بهدف نظيف.

ونال بيرناردو سيلفا نجم المنتخب البرتغالي على جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري الأمم، ليزيد من أسهمه في الدخول ضمن الأفضل في العالم، فيما توج كرستيانو رونالدو بجائزة هداف البطولة بـ3 أهداف، ليعلن عن نفسه منافسا قويا لنيل لقب الأفضل في العالم للمرة السادسة.

بيرناردو سيلفا كان قد توج بثلاثية الدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا، وكأس كاراباو، بالإضافة لحصوله على جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي، فيما توج رونالدو بالدوري والسوبر الإيطاليين.

ويصطدم الثنائي البرتغالي بفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول والمنتخب الهولندي، رغم خسارته في المباراة النهائية لدوري الأمم مع منتخب الطواحين.

إلا أن قائد المنتخب الهولندي، نجح في التتويج مع فريقه ليفربول بدوري أبطال أوروبا، وكذلك توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وينتظر الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، فرصة ذهبية للدخول ضمن القائمة المختصرة للأفضل في العالم، من خلال بطولتي كوبا أمريكا، وكأس الأمم الإفريقية.

ميسي يخوض كوبا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو، في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب التانجو كلا من كولومبيا، وباراجواي، وقطر.

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ويسعى البرغوث الأرجنتيني لنيل أول ألقابه مع منتخب بلاده خلال مسيرته.

وفي حالة تتويج ميسي بكوبا أمريكا، سيدعم تواجده في القائمة المختصرة، بعدما توج بالدوري والسوبر الإسبانيين، وحصوله على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الخمسة الكبرى بـ34 هدفا.

موقف صلاح وماني متشابه إلى حد كبير، حيث توج الثنائي بدوري أبطال أوروبا، ووصافة الدوري الإنجليزي، بالإضافة لحصولهما على جائزة هداف الدوري الإنجليزي بـ22 هدفا بالتساوي مع الجابوني بيبر أوباميانج، وينتظرهما كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، حيث سيمنح تتويج أحدهما فرصة كبيرة للدخول ضمن القائمة المختصرة للأفضل في العالم.

وكان الكرواتي لوكا مودريتش نجح في التتويج بكافة جوائز العام الماضي، بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وحصوله على جائزة أفضل لاعب بمونديال روسيا 2018، إثر قيادته منتخب كرواتيا للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام فرنسا.

وتوج مودريتش بجائزة "ذا بيست" التي تمنحها الفيفا، بتفوقه على كرستيانو رونالدو، ومحمد صلاح، وهو نفس الترتيب في جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وكذلك توج مودريتش بجائزة "البالون دور" التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، بتفوقه على رونالدو الذي حل ثانيا، وأنطوان جريزمان الذي حل ثالثا رغم تتويجه بكأس العالم مع فرنسا، والدوري الأوروبي مع أتليتكو مدريد.