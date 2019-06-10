شكرا لقرائتكم خبر عن «المسعد»: الأخضر قادر على التأهل لنهائيات آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد، أن المنتخب السعودي الأول لكرة السلة قادر على التأهل لنهائيات البطولة الآسيوية ضمن المجموعه الأولى التي تضم (أيران - قطر- سوريا)، والتي أقيمت مؤخرا في مدينة بنغالور بالهند على هامش كونغرس الاتحاد الآسيوي للعبة.

وأشار المسعد أن المنتخب الأول سيدخل خلال الاسبوعين القادمين في معسكر داخلي في الرياض، ومن ثم المغادرة الي المعسكر الخارجي، حيث سيخوض المنتخب عدد من المباريات الودية القوية قبل المشاركة في التصفيات. وثمن المسعد دعم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الاتحاد السعودي لكرة السلة، لخوض غمار تصفيات البطولة والتأهل أن شاء الله إلى نهائيات آسيا في الصين.

يذكر أن التصفيات النهائية ستلعب بنظام الذهاب والإياب، وبالتالي كل فريق سيلعب أمام منافسه مباراتين، ليصبح عدد المباريات الإجمالي لكل منتخب بالمجموعة ست مباريات، وقد تم تحديد مواعيد إقامة مباريات المجموعات للتصفيات النهائية على ثلاثة أقسام، بحيث تلعب مباريات المجموعات خلال شهر نوفمبر من عام 2019، وكذلك شهر فبراير 2020 وشهر نوفمبر 2020 أيضاً، وسيتأهل بطل كل مجموعة ووصيفه إلى بطولة كأس آسيا، ليصبح مجموع المتأهلين 12 منتخباً، بينما الفرق الستة أصحاب المركز الثالث في المجموعات سيلعبوا بطولة مجمعة من دور واحد، ويتأهل المنتخبات الاربع الاوائل وبالتالي سيصبح مجموع المنتخبات المتأهلة 16، وتم تحديد شهر فبراير 2021 موعدا لإقامة مباريات مجموعتي المُلحق.