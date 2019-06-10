شكرا لقرائتكم محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير قبل كأس الأمم الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى رسالة إلى الجماهير عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر .
وقدم صلاح الشكر إلى الجماهير التى ساندته خلال الموسم ، وطلب من المصريين التشجيع فى بطولة أمم أفريقيا التى ستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل ، خاصة وأنها تقام على أرضنا ، حيث كتب " البطولة السنة دى على أرضنا ، ابعتولى تشجيعكم من دلوقتى " .
كما نشر أيضا رسالة صوتية له يردد فيها الرسالة للجماهير
ودخل منتخب مصر فى معسكر مغلق ببرج العرب بالأسكندرية استعدادا للوديات التى يخوضها قبل بطولة الكان وأولها امام تنزانيا يوم الخميس المقبل .
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