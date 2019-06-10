شكرا لقرائتكم ماذا قال باهر المحمدي عن معسكر منتخب مصر ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر باهر المحمدي مدافع منتخب مصر ونادي الإسماعيلي، صورة تجمعة بكلا من أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، وعبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، خلال معسكر منتخب مصر المقام فى الإسكندرية وبالتحديد فى مدينة برج العرب، استعداد لكأس الأمم الأفريقية، المقرر اقامتها فى مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل .

وغرد باهر المحمدي مدافع منتخب مصر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث عبر على الصورة بعلم مصر وقلب فى إشارة للود والمحبة التى تخيم على معسكر منتخب مصر، حيث توسط عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب المصري، قلبي دفاع منتخب مصر أحمد حجازي وباهر المحمدي .