شكرا لقرائتكم شيكابالا يوقع لمصر المقاصة خلال ساعات بسبب ميدو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك من التوقيع لنادي مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ضمن خطة دعم الفريق الفيومى بلاعبين أصحاب خبرات.

وخاض شيكابالا تجربة احترف فى نادى أبولون اليونانى خلال الموسم المنقضى، ولم يكتب له النجاح ليعود سريعا إلى نادى الزمالك ، لكن فرصته أصبحت مستحيلة فى ظل وجود أكثر من لاعب فى مركزه.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد وعدت شيكابالا بالعودة فى الموسم الجديد لكن ازدحام مركز صناعة اللعب قد يحول دون ذلك، ويعد أحد الملفات التى سيحسمها مجلس الزمالك بشكل نهائى خلال الفترة الجارية مع خالد جلال المدير الفنى، لذلك لم يرفض شيكابالا العروض التى وصلت إليه من عدد من أندية الدورى الممتاز، مفضلاً إرجاء حسمها لحين استقرار إدارة ناديه بصورة نهائية حول إعادته فى الموسم الجديد من عدمه.

ويأتى اقتراب شيكابالا من التوقيع لنادي مصر المقاصة بعد تولى أحمد حسام ميدو المسئولية الفنية للفريق الفيومى حيث يرتبط ميدو بعلاقة صداقة قوية مع الفهد الأسمر وسبق وضمه لصفوف الإسماعيلى عندما تولى تدريبه.