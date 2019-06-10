شكرا لقرائتكم خبير لوائح لـ"الخليج 365" : الأهلى مهدد بالاستبعاد من دورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد بيومى خبير اللوائح، أن النادي الأهلى سيحتل المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، حال إصراره على عدم خوض المبارتين المتبقيتين فى المسابقة أمام المقاولون العرب والزمالك، بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال بيومي لـ الخليج 365 : "الأهلي سيلعب رغما عنه وحال عدم خوض المباراتين سيخسر نتيجة المواجهتين وعددهم 6 نقاط وسيتم خصم 3 نقاط أخري عن كل مباراة لن يشارك فيها، ليصبح إجمالى النقاط التي سيخسرها الأهلى 12 نقطة، وسيتوقف رصيده فى وقتها عند 68 نقطة وسيحتل المركز الثالث خلف الزمالك وبيراميدز وبالتالي سيفقد مقعده فى بطولة دورى أبطال افريقيا فى الموسم المقبل".
وكشف بيومى، أن النادي الأهلى من حقه شكوى اتحاد الكرة ولكن الأخير دائماً ما يعمل ودن من طين وودن من عجين أمام الشكاوى.
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