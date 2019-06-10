شكرا لقرائتكم نجم الزمالك السابق ينضم إلى دينامو بوخارست الرومانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد نادى دينامو بوخارست الرومانى مع محمد ممدوح هاشم لاعب يد الزمالك السابق للإنضمام إلى صفوف بدء من الموسم المقبل . وأعلنت صفحة الفريق منذ فترة عن التوصل لإتفاق مع اللاعب عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " و بالفعل وقع اللاعب على عقد إنضمامه للفريق . Advertisements وخاض هاشم مؤخرا فترة إحتراف قوية فى نادى مونبيليه الفرنسى و إستطاع الحصول على لقب دورى أبطال أوربا .

محمد ممدوح

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