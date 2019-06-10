شكرا لقرائتكم منتخب غينيا يصل 14 يونيو لمواجهة مصر وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل منتخب غينيا يوم 14 يونيو الجارى،إلى القاهرة لمواجهة نظيره المصرى وديا يوم 16 من نفس الشهر، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وتقل منتخب غينيا طائرة خاصة ستنقله إلى برج العرب في الإسكندرية. وأوقعت القرعة منتخب غينيا كوناكرى فى المجموعة الثانية مع بوروندى ومدغشقر ونيجيريا. Advertisements وسيواجه منتخب مصر نظيره منتخب تنزانيا وديا يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب بحضور 30 ألف مشجع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب غينيا يصل 14 يونيو لمواجهة مصر وديا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.