شكرا لقرائتكم أصدقاء ولكن .. كيف فرقت أمم أفريقيا بين لاعبى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسببت بطولة أمم أفريقيا فى التفريق بين بعض لاعبى نادي الزمالك، خلال مجريات البطولة المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالى وحتى 19 يوليو المقبل.

وتترقب جماهير الزمالك المواجهة التى تجمع المنتخب المصرى مع منتخب الكونغو الديمقراطية فى بطولة أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية الأربعاء 26 يونيو الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى التى تضم زيمبابوى وأوغندا بجانب مصر والكونغو.

ويقود الكونغو مهاجم الزمالك كاسونجو كابونجو فى هذا المباراة وسيصطدم بزميله فى الزمالك طارق حامد الذى يقود خط الوسط المدافع للمنتخب المصرى، وهو ما يترقبه جماهير الزمالك.