شكرا لقرائتكم لاعبو المنتخب فى جولة حرة ببرج العرب لكسر الملل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، لاعبى الفراعنة جولة حرة فى محيط فندق الإقامة ببرج العرب، الليلة، بعد إلغاء المران المسائى. Advertisements وألغى أجيرى المران المسائى للمنتخب اليوم خوفا من الإجهاد والإرهاق للاعبين وتم الاتفاق على منحهم الوقت للقيام بجولة حرة لكسر الملل. وسيتناول لاعبو المنتخب وجبة العشاء فى إحدى المطاعم الكبرى بمنطقة برج العرب، فى ختام الجولة قبل العودة لفندق الإقامة

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