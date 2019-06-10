شكرا لقرائتكم صورة تكشف أسباب خسارة المنتخب الاوليمبى من أوزبكستان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى صورة لبعثة المنتخب الأوليمبي خلال تواجدها فى دولة أوزبكستان لخوض مباراتين وديتين استعدادا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.

وجاءت صورة لاعبى المنتخب الأوليمبى خلال سهرة خاصة فى أوزبكستان وتواجد فى المقدمة لاعبى المنتخب بينما فى الخلف تظهر "راقصة".

جدير بالذكر خسر المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب، من منتخب أوزبكستان بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد.

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ومن المقرر أن تقام الودية الثانية بين المنتخب الأوليمبى وأوزبكستان، فى الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة.

واصطحب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، 26 لاعباً لوديتى أوزبكستان وهم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان وأحمد أيمن ومحمد عبد السلام ومحمد صادق وأحمد سعيد وكريم العراقى وأكرم توفيق وأحمد يوسف وغنام محمد وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدى وشريف رضا وعمار حمدى وصلاح محسن وناصر منسى ومصطفى محمد وكريم يحيى وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد الرباعى رمضان صبحى وأحمد مصطفى ومحمود مرعى وعبد الرحمن مجدى.