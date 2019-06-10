شكرا لقرائتكم الأخضر يلاقي الكويت والعراق في بطولة غرب آسيا للناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسفرت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين التي سحبت، يوم الاثنين، عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب الكويت والعراق.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مواعيد مباريات الأخضر في البطولة التي ستقام في الأردن.

ويفتتح منتخب الناشئين مشواره بمواجهة العراق يوم الاثنين الموافق الأول من يوليو، وذلك على ملعب الأمير محمد، بينما يلعب مباراته الثانية ضد الكويت في 5 يوليو على ذات الملعب.