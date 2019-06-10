شكرا لقرائتكم أبها يتعاقد مع لاعب أحد أسامة عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة أبها الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين السعودي تعاقدها مع المدافع أسامة عاشور قادماً من نادي أحد الذي هبط إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وبدأ عاشور (29 عاماً) مشواره مع الفئات السنية لنادي النصر، كما شارك في بعض المباريات موسم 2009-2010، قبل أن ينتقل إلى الفتح الذي حقق معه لقب الدوري السعودي موسم 2012-2013، ورحل بعدها إلى الرياض وقضى آخر موسمين مع نادي أحد.

وخاض عاشور 11 مباراة مع أحد في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، واحتل ناديه المركز الأخير.