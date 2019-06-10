شكرا لقرائتكم رونالدو: لم أظهر بشكل سيئ طوال مسيرتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن شعوره بالسعادة البالغة بعد تتويجه مع منتخب بلاده بلقب بطولة دوري أمم أوروبا 2019 إثر تغلبه على هولندا يوم الأحد في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وأكد رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال حديثه مع وسائل الإعلام عقب المباراة، أنه لم يلعب بشكل سيئ خلال أي حقبة من مسيرته مع كرة القدم والتي تمتد إلى 16 عاما.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية: لم ألعب بشكل سيئ في أي فترة، خلال 16 عاما الأرقام تتحدث عن نفسها، لقد برهنت على ذلك طوال مسيرتي بغض النظر عما يقوله الناس، فالأرقام تتحدث عن نفسها.

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وتوج رونالدو بلقب دوري أمم أوروبا ليضيف إلى خزائن بطولاته الدولية مع البرتغال لقبا جديدا بعد فوزه بلقب بطولة كأس أمم أوروبا 2016.

وأشار رونالدو أيضا إلى أنه ليس مهووسا بالفوز بالجوائز الفردية وأن هدفه هو التتويج بالألقاب الجماعية، واستطرد قائلا: هدفي هو مساعدة الجميع والفوز بالألقاب الجماعية والفردية أيضا ولكنني لست مهووسا بهذا الأمر، بالطبع يروق لي الفوز بها، لن أكذب.

وتطرق النجم البرتغالي إلى التحدث عن فرص فوزه بجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري، حيث قال: لقد فزت بثلاثة ألقاب وكنت جيدا، ماذا يمكنني أن أفعل أكثر من هذا؟، هل أستحقها؟، لا أعرف، سأترك هذا لكم، أنتم من عليكم أن تقدروا ولست أنا.