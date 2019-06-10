شكرا لقرائتكم البرازيلي رافينيا ينضم إلى صفوف فلامينغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فلامينغو البرازيلي لكرة القدم يوم الاثنين ضم المدافع البرازيلي رافينيا (33 عاماً) كلاعب حر بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ الألماني نهاية الموسم الماضي.

وذكر النادي عبر موقعه على الإنترنت أنه تعاقد مع اللاعب لمدة عامين، وقد نشر رافينيا صورة بقميص فريقه الجديد، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر".

ولم يحصل رافينيا على فرصة تجديد العقد مع بايرن ميونخ، بعد ثمانية أعوام قضاها ضمن صفوف الفريق البافاري، لينضم إلى آريين روبن وفرانك ريبيري في قائمة الراحلين عن بايرن مع نهاية الموسم المنقضي.

ويحتل فلامينغو حاليا المركز الخامس في الدوري البرازيلي بعد 8 مراحل من بداية المسابقة.