شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب فتحى مبروك بتقرير عن قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت لجنة التخطيط التى يترأسها محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى والمشرف على ملف الكرة، تقريرًا وافيًا عن حالة قطاع الناشئين من فتحى مبروك رئيس القطاع، تمهيدًا للاستفادة من بعض اللاعبين سواء من خلال تصعديهم للفريق الأول، أو من خلال الاستفادة المادية من إعارة بعضهم لعدد من فرق الدورى الممتاز.

وناقشت لجنة التخطيط مع مبروك، فى وقت سابق، إستراتيجية قطاع الناشئين والتى يمكن من خلالها تحقيق القطاع للبطولات المختلفة بجانب إفراز لاعبين متميزين للفريق الأول.