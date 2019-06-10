شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجاءت قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 كما يلى: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، غانا، السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، مالى، غينيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوى، أنجولا، بنين، بوروندى، تنزانيا، ناميبيا، كينيا، مدغشقر.

ومع بداية العد التنازلى لبطولة كأس الأمم الأفريقية، نكشف موعد مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 والتى ستنطلق يوم الجمعة الموافق 21 من الشهر الجارى..