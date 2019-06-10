شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى مهدد بالاستبعاد من دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح النادي الأهلي مهددًا بالاستبعاد من بطولة دوري أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة بعد الأحداث الأخيرة داخل القلعة الحمراء والتى سيطرت على الأجواء طوال الأيام الماضية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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