الأهلى يحتفل بعيد ميلاد مصطفى عبده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بعيد ميلاد مصطفى عبده نجم الفريق السابق فى عقد الثمانينيات، والذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 66
نشرت الصفحة الرسمية للأهلى عبر موع التغريدات تويتر تهنئة للاعب السابق والذى كان يٌلقب بالـ"المجرى".
ولد مصطفى عبده يوم 10 يونيو من عام 1953، وبدأ مشواره مع الكرة فى نادى شمال القاهرة، وانضم لناشئى الأهلى تحت 17 سنة، وتألق مع الأحمر حتى منحته الجماهير لقب المجرى نظرا لسرعته داخل الملعب.
وحصل مع الأهلي على 10 بطولات دورى، وكأس مصر خمس مرات، بالإضافة إلى بطولة أفريقيا لأبطال الكئوس 3 مرات، وبطولة أفريقيا أبطال الدورى مرة واحدة.
وانضم المجرى للمنتخب وشارك فى أمم افريقيا 1974 ، وبعد الاعتزال اتجه الى اللعمل فى الاعلام كمحلل كروى
عيد ميلاد مصطفى عبده
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