شكرا لقرائتكم خبر عن معروف يوسف يتلقى عرضا من الكويت الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النيجيرى معروف يوسف، لاعب وسط الزمالك، عرضاً من نادى الكويت الكويتى للانتقال إلى صفوفه عقب نهاية إعارته الحالية للشرطة العراقى، على أن يحسم اللاعب خلال الفترة المقبلة مع الزمالك وجهته القادمة.

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ورحب معروف يوسف بالانتقال للفريق الكويتى فى الموسم المقبل، فى ظل صعوبة عودته للزمالك خلال الفترة الحالية بسبب قائمة اللاعبين الأجانب، حيث يمتلك الأبيض حاليا الرباعى فرجانى ساسى وحمدى النقاز وحميد أحداد وخالد بوطيب، بخلاف عودة الكونغولى كابونجو كاسونجو بعد نهاية إعارته للوحدة السعودى ما يتطلب رحيل لاعب حال عودة كاسونجو بجانب لاعب آخر حال ضم مهاجم جديد.

وقرر معروف يوسف عقد جلسة مع مسئولى الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف انتقاله للفريق الكويتي، بعد انتهاء إعارته لنادى الشرطة العراقى.