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شكرا لقرائتكم خبر عن "حاوى ومقاتل ولاعب الأهلى".. أحمد منصور ينشر سيلفى مع النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد أيمن منصور، لاعب نادى بيراميدز، ومنتخب مصر على نشر صورة سيلفى عبر صفحته الشخصية على إنستجرام مع نجوم الفراعنة من معسكر الإسكندرية .
وظهر فى السيلفى مع منصور كل من وليد سليمان حاوى الأهلى وزميله أيمن أشرف ومقاتل الزمالك طارق حامد .
ويتواجد منتخب مصر فى معسكر بالإسكندرية استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل .
أحمد أيمن منصور
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