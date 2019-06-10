شكرا لقرائتكم خبر عن "حاوى ومقاتل ولاعب الأهلى".. أحمد منصور ينشر سيلفى مع النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد أيمن منصور، لاعب نادى بيراميدز، ومنتخب مصر على نشر صورة سيلفى عبر صفحته الشخصية على إنستجرام مع نجوم الفراعنة من معسكر الإسكندرية .

وظهر فى السيلفى مع منصور كل من وليد سليمان حاوى الأهلى وزميله أيمن أشرف ومقاتل الزمالك طارق حامد .

ويتواجد منتخب مصر فى معسكر بالإسكندرية استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل .

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أحمد أيمن منصور