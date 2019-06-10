شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يستعيد ذكريات التتويج الأخير للفراعنة بالكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي المعتزل ومنتخب الفراعنة، ذكريات التتويج الأخير بكأس الأمم الأفريقية لمنتخب مصر فى كان 2010، والتى توج بها منتخب الفراعنة على حساب نظيره الغانى.

وكتب وائل جمعة، عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "من ذكريات الكان بألوان الفراعنة.. صورة من أرشيف المباريات وصراع ثنائى على الكرة مع المهاجم الغانى "جيان أسامواه" فى نهائى البطولة سنة 2010".

ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات كـأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يونية المقبل، حيث يواجه الفراعنة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة .

وائل جمعة